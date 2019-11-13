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Бизнес-омбудсмен Москвы в первом квартале 2020 года представит мэру ежегодный доклад

Татьяна Минеева планирует предварительно презентовать доклад бизнес-сообществу и заручиться поддержкой предпринимателей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева в первом квартале 2020 года представит мэру столицы Сергею Собянину свой ежегодный доклад о состоянии бизнес-климата города, сообщила она в среду ТАСС.

"[Доклад будет представлен мэру] в первом квартале следующего года, но общественные обсуждения мы уже начали. Они уже прошли в рамках общественного совета при уполномоченном, и на следующей неделе мы будем в рамках экспертного совета при бизнес-омбудсмене Москвы обсуждать", - сказала она.

Минеева рассчитывает предварительно презентовать доклад бизнес-сообществу и заручиться поддержкой предпринимателей. "Я в Торгово-промышленной палате планирую отдельно сделать презентацию, потому что московская палата - крупнейшее сообщество из 3800 членов. Мне важно, чтобы бизнес поддержал этот доклад", - отметила она, добавив, что впервые доклад мэру Москвы планируется сделать публичным.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей сроком на пять лет. В конце февраля 2019 года мэр города назначил Минееву на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве. До этого она занимала должность вице-президента общественной организации по поддержке бизнеса "Деловая Россия".

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Россия
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