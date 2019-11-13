Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Согласно документу, профицит бюджета РФ по сравнению с действующим законом о бюджете на 2019 год снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей (или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП). Доходы бюджета, в соответствии с поправками, составят 19,970 трлн рублей против 20,174 трлн рублей, расходы - 18,489 трлн рублей против 18,293 трлн рублей.

Инфляция по итогам 2019 года, в соответствии с проектом поправок к бюджету, составит 3,8% против 4,3%, которые прогнозировались в бюджете ранее.

Федеральный бюджет заявлен профицитным на весь следующий трехлетний период - 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

Объем поступлений доходов от уплаты НДД (налог на добавленный доход) в 2019 году оценивается в сумме 85,212 млрд рублей, что на 21,922 млрд рублей (на 34,6%) больше суммы, учтенной в ранее принятом законе о бюджете на 2019 год. Объем поступлений НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) в виде углеводородного сырья в 2019 году оценивается в сумме 5,975 трлн рублей, что на 158,111 млрд рублей (на 2,6%) меньше суммы, учтенной в принятом законе о бюджете на 2019 год.

Объем поступлений регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде углеводородного сырья) в 2019 году оценивается в сумме 45,838 млрд рублей, что на 2,196 млрд рублей (на 5%) больше суммы, учтенной в бюджете на 2019 год, и рассчитан с учетом изменения основных макроэкономических параметров.

Объем поступлений доходов от взимания ввозных таможенных пошлин в 2019 году оценивается в сумме 688,602 млрд рублей, что на 32,107 млрд рублей (на 4,9%) больше суммы, учтенной в законе о бюджете.

На что направят средства

Документом предлагается перераспределить бюджетные ассигнования и дополнительно направить их, в том числе, на закупку вакцин для профилактики гриппа - 1 млрд рублей, на поддержку кинематографии в целях производства национальных фильмов - 4,8 млрд рублей, на предоставление субсидии АНО популяризации и развития автоспорта "Росгонки" на подготовку и проведение российского этапа чемпионата мира FIA "Формула 1" и автомобильных гонок поддержки - 1,3 млрд рублей, на предоставление субсидий российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5 - 20,8 млрд рублей.

Средства также направят на субсидии ФГАУ "Российский фонд технологического развития" для поддержки организаций промышленности путем предоставления льготных займов - 4,2 млрд рублей, на субсидии российским банкам для возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015-2017 годах гражданам на приобретение автомобилей, и возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018-2020 годы гражданам на приобретение автомобилей - 4 млрд рублей, на субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018-2020 годах - 3 млрд рублей, на поддержку в форме субсидий российским организациям автомобилестроения - 3 млрд рублей.

Дополнительные средства будут выделены на взнос в уставный капитал ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" для финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 - 1,7 млрд рублей, на взнос в уставный капитал АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" на финансирование затрат по разработке и созданию перспективного двигателя ПД-35 для отечественного самолета Ил96-400М - 4,6 млрд рублей, на предоставление субсидии ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" в целях поддержки лизинга судов российского производства - 9,9 млрд рублей.

На дотации бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов пойдет 7,6 млрд рублей, на дотации бюджетам субъектов РФ для оказания дополнительной финансовой помощи регионам - 1,6 млрд рублей.

На осуществление имущественного взноса РФ в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" в связи с необходимостью обеспечения ее финансовой устойчивости и сохранения требуемого уровня достаточности капитала в условиях планируемого перехода к расчету капитала и коэффициентов достаточности капитала по новым стандартам (МСФО), компенсации негативного влияния по ряду активов ВЭБ.РФ, а также наращивания кредитного портфеля ВЭБ.РФ планируется выделить 161 млрд рублей. В резервный фонд правительства дополнительно направят 3,7 млрд рублей, на взнос в уставный капитал АО "ДОМ.РФ" в связи с переходом на финансирование проектов жилищного строительства с 1 июля 2019 года с использованием счетов эскроу - 4,1 млрд рублей, на докапитализацию ПАО "Промсвязьбанк" для кредитования реального сектора экономики - 7,8 млрд рублей.