Reuters: китайские хакеры летом атаковали Национальную ассоциацию промышленников США

ТАСС, 13 ноября. Предполагаемые китайские хакеры летом взломали внутреннюю компьютерную сеть Национальной ассоциации промышленников США, крупнейшего объединения американских компаний-производителей. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, после обнаружения взлома ассоциация наняла фирму, специализирующуюся на кибербезопасности, которая определила, что атака была осуществлена из Китая. Эта оценка была основана на анализе использованных инструментов и технологий, в применении которых ранее были уличены китайские хакеры.

Точной информации о том, какая именно информация была украдена, не приводится. Представитель Национальной ассоциации промышленников США заявила агентству, что в настоящее время все компьютерные системы надежно защищены. Белый дом и посольство Китая в Вашингтоне пока не комментировали ситуацию.

Инцидент произошел незадолго до очередного раунда переговоров между США и Китаем, в ходе которого представители двух стран обсуждали содержание возможной торговой сделки. Как отмечают источники, хакеры могли быть заинтересованы в информации, касающейся встречи американского лидера Дональда Трампа и руководителя Национальной ассоциации промышленников США Джея Тиммонса.

Торговые переговоры между США и Китаем включают вопросы, непосредственно затрагивающие интересы членов организации, в частности защиту интеллектуальной собственности и открытие китайского рынка для продукции из США. Отмечается, что при Трампе ассоциация приобрела особое влияние, так как он неоднократно выступал за наращивание производства в США.