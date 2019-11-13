МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Запасы нефти российской арктической зоны составляют 7,3 млрд тонн, природного газа - около 55 трлн кубометров. Об этом говорится в колонке главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина в журнале "Энергетическая политика".

"Только запасы нефти российской арктической зоны оцениваются в 7,3 млрд тонн, конденсата - 2,7 млрд тонн, природного газа - около 55 трлн кубометров. Наибольшим потенциалом обладает Ямало-Ненецкий автономный округ. На него приходится примерно 43,5% от начальных суммарных ресурсов арктической зоны", - говорится в статье.

Отмечается, что на арктическом шельфе находится примерно 41% нефтегазовых ресурсов региона.

Министр считает, что Арктический регион нужно рассматривать как стратегический резерв страны. "Убежден, что развитие Арктического региона - это проект на десятилетия, если не столетия вперед. И все это время он будет влиять на благосостояние всей страны. По-прежнему считаю, что арктический шельф пока надо рассматривать как стратегический резерв развития минерально-сырьевой базы и добычи углеводородов России", - пояснил Кобылкин в статье.

Сообщается, что по состоянию на октябрь текущего года на российском шельфе действует 140 лицензий.

Доступ на шельф

По закону только подконтрольные государству компании (в которых государству принадлежит не менее 50%), имеющие как минимум пятилетний опыт работы на шельфе, могут претендовать на разработку недр российского шельфа Арктики. С 2016 г. на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения действует мораторий, и сейчас к шельфу допущены только "Газпром" и "Роснефть".

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев оценивал ресурсы шельфа Арктики в 17 млрд т жидких углеводородов и 85 трлн куб. м газа. При этом степень геологической изученности Арктики в целом, и шельфа в частности, остается крайне низкой, подчеркивал он.