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Минэнерго России ожидает удвоения экспорта угля в Китай в течение 10 лет

Замминистра энергетики России Анатолий Яновский отметил, что уже в 2019 году он ожидает рост экспорта угля в Китай на 27% - до 35 млн тонн

МОСКВА, 13 ноября /ТАСС/. Министерство энергетики России ожидает, что экспорт угля из РФ в Китай в течение 10 лет достигнет 55 млн тонн в год, что в два раза больше уровня 2018 года. Поставки вырастут так как у России есть конкурентное преимущество в виде короткого логистического плеча. Это следует из статьи замминистра энергетики России Анатолия Яновского в журнале "Энергетическая политика".

"Российский сырьевой потенциал и, прежде всего, качественные характеристики угольной продукции позволяют потеснить конкурентов из АТР на китайском рынке и в течение ближайших десяти лет увеличить ежегодные экспортные поставки в страну еще выше - до 55 млн тонн. Есть уверенность, что стремление Китая диверсифицировать импортные источники, одновременно работая над адаптацией действующих каналов импорта под новые глобальные экологические требования, а также общий исторический опыт сотрудничества с Россией позволяют заключить, что появление газовой составляющей в российско-китайских отношениях приведет только к более тесной и выгодной кооперации стран на мировой энергетической арене", - заметил он.

Яновский отметил, что уже в этом году он ожидает рост экспорта угля в Китай на 27% - до 35 млн тонн, а целом в страны АТР - до порядка 100 млн тонн.

"В рейтинге крупнейших стран-импортеров российских углей Китай уверенно удерживает лидирующие позиции наравне с Южной Кореей и Японией. При этом, именно такие страны как Китай позволяют России устойчиво удерживать третью позицию (после Австралии и Индонезии) в рейтинге крупнейших в мире экспортеров угля", - написал он.

Экспорт угля без ограничений

Замминистра также сообщил, что не ожидает появления новых дискриминирующих правил и ужесточения условий для экспорта угля из России на китайский рынок. Более того, по его словам, в настоящее время прорабатывается возможность отмены существующих импортных пошлин на уголь со стороны Китая, которые были введены в 2014 году в размере 3-6% на антрацит, коксующийся и энергетический угли. Яновский подчеркнул, что сейчас эти пошлины не распространяются на других крупных поставщиков - Индонезию и Австралию.

"В настоящее время прорабатывается возможность отмены импортных пошлин на уголь со стороны Китая, которые являются своеобразным сдерживающим фактором в росте российского углеэкспорта на китайский рынок", - пишет замминистра.

"В этой связи, перед российским углем вряд ли будут появляться новые дискриминирующие правила и ужесточающиеся условия на китайском рынке. Напротив, китайские компании активно наращивают и импорт, и в целом деловое партнерство. Так, весомую роль будут играть результаты сотрудничества компаний EN+ Group (с российской стороны) и China Energy (с китайской стороны) по совместному освоению Зашуланского месторождения каменных углей в Забайкальском крае и других сопредельных угольных месторождений, а также по изучению возможностей развития поставок российского угля в Китай и оборудования китайского производства в Россию. Энергетическое сотрудничество России и Китая в газовом и угольном секторах может получить перспективное развитие в ближайшем будущем", - добавил он.

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