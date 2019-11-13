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Источники: "Газпром" отменил размещение еврооблигаций в швейцарских франках

Причиной такого решения, по словам источников в финансовых кругах, стали "претензии "Нафтогаза"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Газпром" решил отменить запланированное на этой неделе размещение еврооблигаций в швейцарских франках. Об этом ТАСС сообщили источники в финансовых кругах.

Причиной такого решения, по словам собеседников агентства, стали "претензии "Нафтогаза".

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции провел слушания по апелляции "Газпрома" в октябре 2019 года. Итоги еще не обнародованы. Однако летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, которые "Газпром" также обжаловал.

"Обычно евробонды хорошо размещаются тогда, когда на рынке есть деньги и нет опасений относительно собственно компании. У "Газпрома" же впереди тяжелые переговоры по транзиту и неясность относительно загрузки "Северного потока - 2". В этих условиях решение отложить, как минимум до начала 2020 года (до решения вопроса с транзитом - прим. ТАСС), очень логично", - прокомментировал новости об отмене размещения бондов советник гендиректора "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

В конце октября совет директоров "Газпрома" одобрил увеличение программы заимствований на 2019 год с 297,761 млрд рублей до 397,955 млрд (рост 33,6%). Заместитель председателя правления газового холдинга Фамил Садыгов в июне 2019 года говорил, что "Газпром" уже выполнил задачу по привлечению финансирования на рынке в 2019 году, но не исключает новых займов.

Ранее сообщалось, что группа "Газпром" привлекла в течение апреля и мая 2019 года от консорциума банков долгосрочные кредиты на сумму €190 млн с процентной ставкой ЕВРИБОР+1,6%. В феврале - апреле 2019 года группа привлекла долгосрочные займы на €421 млн, в марте - заем на €500 млн с процентной ставкой в размере ЕВРИБОР +1,65% и сроком погашения в 2024 году.

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