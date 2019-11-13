В Росконгрессе рассказали о программе "Русского дома" в Давосе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Программа проекта "Русский дом", который пройдет 20-24 января 2020 года в Давосе, будет построена вокруг трех ключевых направлений: экономическое развитие, цифровая трансформация и социальные проекты. Об этом говорится в сообщении Росконгресса, который является организатором проекта.

Отмечается, что в фокусе внимания участников также будут вопросы кибербезопасности и развития искусственного интеллекта. Кроме того, в рамках деловой программы состоится первая презентация 25-го Мирового энергетического конгресса, который будет проходить 24-27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге.

"За годы своего существования "Русский дом" стал неотъемлемой частью Давоса. Площадка получила большое количество положительных отзывов, уровень ее организации был неоднократно отмечен постоянными участниками крупнейших международных форумов и конференций. Это важный проект, который позволяет показать гостеприимство и открытость нашей страны к зарубежным партнерам и их предложениям, которые направлены на развитие нашего сотрудничества с представителями мирового бизнес-сообщества, а также торгово-экономических проектов нашей страны", - подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

В 2019 году "Русский дом" за пять дней работы принял свыше 1,5 тыс. гостей из 70 зарубежных стран. На площадке присутствовало 150 представителей средств массовой информации. Проект "Русский дом" является площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов.