Чибис: запуск Мурманского транспортного узла увеличит перевалку грузов до 65 млн тонн

ТАСС, 13 ноября. Введение в эксплуатацию Мурманского транспортного узла позволит Мурманской области увеличить перевалку грузов по Северному морскому пути до 65 млн тонн к 2035 году, сообщил губернатор региона Андрей Чибис, выступая на открытии XII международной конференции "Освоение арктического шельфа: шаг за шагом".

"Мы реализуем мощный проект по созданию Мурманского транспортного узла, это проект по сути строительства новых портовых мощностей. Первый новый порт, новый терминал уже строится - это порт Лавна, который будет обеспечивать дополнительную перевалку угля. Мы договорились, нас поддержало правительство РФ, что мы радикально увеличиваем масштаб этого проекта и к 2035 году должны выйти на перевалку 65 млн тонн грузов только на территории Мурманской области. Это по сути две третьих того объема Северного морского пути, той задачи, которую поставил президент нашей страны", - сказал Чибис.

По его словам, Северный морской путь сегодня является "стратегической артерией для всего мира", и его невозможно эффективно использовать "без ресурсов, которые находятся в шельфе арктической зоны".

"Благодаря активизации геологоразведки, тем проектам, которые сегодня реализуют наши компании, <..> максимальная активизация использования шельфа будет происходить. И наша задача - обеспечить развитие и строительство качественной высокотехнологической базы для обслуживания шельфовых проектов. Мы находимся в стадии переговоров с крупнейшими заказчиками, изучаем, на какой территории это можно будет сделать, какой конкретный земельный участок для этого использовать. Цель - в ближайшие несколько лет получить, создать качественный сервис для обслуживания шельфовых проектов", - пояснил Чибис.

XII международная конференция "Освоение арктического шельфа: шаг за шагом" проходит в Мурманске 13 и 14 ноября. По данным пресс-службы правительства Мурманской области, в ней принимают участие более ста компаний нефтегазового сектора из 10 стран, специализирующихся на разведке, добыче и переработке углеводородного сырья. Среди участников форума также представители компаний-поставщиков нефтегазовой промышленности, научно-исследовательских институтов, законодательных и исполнительных органов власти. Участники конференции намерены обсудить проблемы и перспективы освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа, развитие береговой инфраструктуры и логистических маршрутов на арктическом шельфе, а также особенности ведения хозяйственной деятельности в Арктике, кадровое обеспечение арктических проектов, взаимодействие промышленности и образования. Мероприятие организовано Ассоциацией подрядчиков арктических проектов "Мурманшельф" при поддержке правительства Мурманской области.