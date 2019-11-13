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Криптовалюты не беспокоят ЦБ как угроза финансовой стабильности

При этом первый зампред Банка России Сергей Швецов отметил, что инвесторы, находящиеся в поиске альтернатив и больших доходностей, чем предлагают стандартные инструменты, будут идти в новые

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Рынок криптовалют не беспокоит ЦБ с точки зрения глобальной финансовой стабильности, однако требует пристального внимания, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на конференции "Корпоративное управление в России - 2019".

"Рынок капитала расширяется, уходит за пределы классических бондов и акций. Мы видим ICO со всеми плюсами и минусами. В России принят закон о краудфандинге, на очереди закон о цифровых финансовых активах. Есть удачные примеры, есть скандальные примеры. Есть отложенный запуск криптовалют и stablecoin (криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров - прим. ТАСС), идет большая дискуссия. Пока рынок небольшой, он не вызывает в текущем моменте обеспокоенности с точки зрения глобальной финансовой стабильности, но он требует пристального внимания, потому что речь идет о доверии инвесторов", - пояснил Швецов.

Он отметил, что инвесторы, находящиеся в поиске альтернатив и больших доходностей, чем предлагают стандартные инструменты, будут идти в новые. И роль регуляторов в этом случае - уберечь инвесторов от нарушения их прав, при этом не запрещая новые явления на рынке капитала, а также не допустить разрушения системы противодействия отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма.

"Бизнес-риск никто не отменял, но в значительной степени наши усилия будут направлены на устранение риска мошенничества в этой сфере при расширенной системе принятия этих рисков, в том числе физическими лицами, через ограничение их рисков через лимиты", - заключил Швецов.

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Россия
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