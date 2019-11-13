Госдума утвердила в I чтении полномочия правительства утверждать форму отчетов госкомпаний

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий правительство полномочиями утверждать требования к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности (стратегий развития) госкорпораций и госкомпаний. Документ инициирован правительством.

Законопроект подготовлен во исполнение пункта "дорожной карты" по повышению эффективности использования средств, предоставляемых из федерального бюджета государственным корпорациям (компаниям), утвержденного правительством РФ 25 декабря 2017 года. Соответствующие поправки вносятся в законодательство о таких госкорпорациях, как Росатом, ВЭБ.РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ, Ростех, Росавтодор и Роскосмос.

Документ также касается регулирования деятельности Агентства по страхованию вкладов. Учитывая, что законодательством не определены документы о долгосрочном планировании, утверждаемые высшим органом управления госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" и госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", дополнительно предлагается наделить совет директоров АСВ полномочиями утверждать стратегию развития агентства, а наблюдательный совет фонда наделить полномочиями утверждать долгосрочную программу деятельности и развития фонда.