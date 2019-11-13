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Росстат предварительно оценил рост ВВП в III квартале в 1,7%

В ведомстве также сообщили, что недельная инфляция вернулась на нулевой уровень

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российская экономика в III квартале 2019 года, по предварительным оценкам Росстата, выросла на 1,7% в годовом выражении, а за 9 месяцев рост составил 1,1%, следует из материалов статслужбы.

Это ниже оценки Минэкономразвития, которое заявляло об ускорении роста ВВП России в III квартале до 1,9% в годовом выражении после 0,5% и 0,9% в I и II кварталах соответственно. При этом рост за 9 месяцев министерство оценивало в 1,2%.

В Росстате пояснили, что на динамику ВВП в III квартале прежде всего повлияла динамика сельского хозяйства (рост на 5,1%), промышленности, включая добычу полезных ископаемых (рост на 2,9%), а также оптового товарооборота. "Сейчас у нас впервые растет опт, и прежде всего, за счет газа", - отметил глава Росстата Павел Малков.

Общий пассажирооборот за счет господдержки региональных авиаперевозок вырос на 6,2%, в сфере грузооборота при перевозках отмечалось снижение на 0,6%, добавил Малков.

Уточненную оценку роста ВВП РФ за III квартал Росстат планирует представить 12 декабря.

Инфляция

Инфляция в России в период с 6 по 11 ноября 2019 года вернулась на нулевой уровень после роста на 0,1% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года потребительские цены выросли на 2,5%. В годовом выражении на 11 ноября инфляция сложилась на уровне около 3,6%, согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам ноября на уровне 3,5-3,6% в годовом выражении. Согласно прогнозу министерства, в месячном выражении инфляция в ноябре составит 0,3%.

За отчетную неделю цены на крупу гречневую выросли на 2,2%, яйца куриные - на 0,7%, творог жирный - на 0,3%, баранину, колбасы полукопченые, рыбу мороженую, масло сливочное, сыры сычужные, печенье и карамель - на 0,2%. Вместе с тем, цены на сахар-песок снизились на 1,7%, пшено - на 1,1%, маргарин и рис - на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на помидоры - 4,9%, огурцы - 2,3%, картофель - 0,7%. В то же время капуста белокочанная стала дешевле на 0,8%, яблоки - на 0,4%, лук репчатый и морковь - на 0,1%.

Стоимость бензина не изменилась, а дизельное топливо подорожало на 0,3%.

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