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Силуанов поддержал ужесточение контроля за неисполнением расходных обязательств бюджета РФ

При этом министр финансов отметил, что зачастую более жесткий контроль за деньгами также приводит к тому, что "часть денег не исполняется"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минфин согласен с необходимостью усиления контроля и ответственности за финансовое неисполнение расходных обязательств федерального бюджета. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов во время обсуждения поправок в федеральный бюджет на 2019 год.

Депутат от КПРФ Михаил Щапов привел цифры Счетной палаты, согласно которым объем неисполненных расходов в 2019 году может составить 1 трлн рублей. "Сумма неисполненных расходов постоянно растет. По итогам 2016 года неисполненные расходы составляли 220 млрд рублей, а в 2018 году - уже почти 800 млрд. Мы видим, что обязательства не исполняются перед гражданами систематически и с полным пониманием последствий", - отметил депутат.

По мнению Силуанова, усиление парламентского контроля - правильное решение. "Согласен с необходимостью усиления контроля за реализацией тех ассигнований, тех задач, которые поставлены в программу, и, соответственно, ответственности за неисполнение, в том числе и финансового неисполнения тех обязательств, которые заложены на реализацию этих программ", - указал он.

"С другой стороны хочу сказать, что это неисполнение - это следствие и более жесткого контроля по отношению к деньгам, которые предусмотрены в бюджете. Потому что, если раньше исполнение достигалось чем - авансы, авансы предприятиям, авансы учреждениям, в бюджете нет денег, все деньги направлялись на счета коммерческих банков, коммерческих организаций. Такое вам исполнение нужно? Нет. Нам нужны новые объекты, нам нужны новые мощности, новые школы, больницы и так далее. Так вот казначейское исполнение бюджета как раз следит за тем, чтобы деньги вовремя, в срок, и только на определенные задачи направлялись, и за выполненную работу", - пояснил министр финансов.

При этом Силуанов отметил, что зачастую более жесткий контроль за деньгами также приводит к тому, что "часть денег не исполняется". "Это плохо, эту ситуацию тоже надо изменить", - сказал он, подчеркнув, что в правительстве намерены "более жестко относиться к тем, кто так спустя рукава работают с теми задачами, которые стоят в программах, бюджетах". "Согласен с необходимостью ужесточения контроля, в том числе и парламентского", - резюмировал чиновник.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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