Макароны из твердых сортов пшеницы будут выпускать на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 13 ноября. /ТАСС/. "Агрофирма Киц" открыла на Ставрополье цех по производству макаронных изделий стоимостью 33 млн рублей, сообщила в среду в пресс-служба краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

"На территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края в селе Ачикулак реализован инвестиционный проект "Строительство цеха по производству макаронных изделий", инвестор - ООО "Агрофирма Киц", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стоимость инвестиционного проекта составила 33 млн рублей, создано 15 рабочих мест.

В комитете ТАСС уточнили, что пробный запуск цеха прошел в августе, потом проводились пуско-наладочные работы, и сейчас цех полноценно заработал. "Реализовывать продукцию планируется на территории края. При выходе на проектную мощность в первом квартале 2020 года цех будет выпускать до 550 кг продукции в 8-часовую смену", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба отмечает, что налажен выпуск макаронных изделий высокого качества из твердых сортов пшеницы - более восьми видов продукции в упаковке весом от 10 кг. Планируется также выпускать продукцию в упаковке по 450 гр и 1 кг.