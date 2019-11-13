Доля российских товаров в госзакупках может стать критерием эффективности губернаторов

ТЮМЕНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы России по правовому обеспечению развития предприятий оборонно-промышленного комплекса выступила с предложением добавить в критерии оценки эффективности глав регионов показатели импортозамещения в госзакупках, сообщил на выездном заседании комиссии в Тюмени ее председатель Владимир Гутенев

"Для мотивации к выполнению указанных задач (импортозамещения) мы предложили установить для руководителей федеральных органов исполнительной власти в регионах в дополнение к действующим ключевым показателям эффективности показатель "доля российских товаров в объеме закупок", - сказал он.

Наряду с этим предложением комиссия выступает за внесение изменений в законодательство о государственных закупках в части установления обязательной доли российской продукции в государственных закупках, напомнил Гутенев.

"Законодательство необходимо дополнить требованием к государственным заказчикам, субъектам российской федерации приобретать у российских поставщиков не менее половины объема продукции. Размер доли в 50% обоснован данными Минпромторга по оценке возможностей российской промышленности для нацпроектов. Как достигать… должны решать регионы на местах", - сказал председатель комиссии.