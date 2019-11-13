РЖД запустят новые контейнерные маршруты из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" (дочерняя компания ОАО "РЖД") и китайская платформенная компания Xinjiang International Land Port (Group) Co., Ltd. будут развивать транзитные, экспортные и импортные контейнерные маршруты из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, в том числе из городского округа Урумчи, следует из сообщения компании.

Соответствующее соглашение генеральный директор "РЖД Логистики" Вячеслав Валентик и генеральный директор Xinjiang International Land Port (Group) Co., Ltd. Чень Лихуэй подписали на международной выставке China International Import Expo в Шанхае (Китай), уточняется в сообщении.

Стороны будут развивать перевозки продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из России в Синьцзян-Уйгурский автономный район и в обратном направлении с помощью "Агроэкспрессов" - сервиса ускоренных контейнерных поездов для доставки агропродукции, в том числе требующей соблюдения температурного режима. Также компании намерены проработать железнодорожные маршруты из автономного района в Россию и различные страны Европы.

АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". В 2018 году компания обработала 63,2 млн т грузов.