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Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП в 2019 году на 1,3%

Ведомство ожидает сохранения темпов роста ВВП в IV квартале

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП России по итогам 2019 года на 1,3%. Кроме того, министерство ожидает сохранения темпов роста ВВП в IV квартале на уровне III квартала, говорится в материалах Минэкономразвития.

"В IV квартале 2019 года ожидается сохранение темпов роста экономики приблизительно на уровне III квартала, что соответствует прогнозу Минэкономразвития по росту ВВП в 2019 году (1,3%)", - отмечают в министерстве.

Росстат предварительно оценил годовой рост российской экономики в III квартале в 1,7%.

По оценке Минэкономразвития, в III квартале ВВП продолжил демонстрировать положительную динамику в квартальном выражении (с исключением сезонного фактора). Так, в III квартале ВВП вырос на 0,5% по отношению к предыдущему кварталу. Во II квартале была отмечена аналогичная динамика, а в I квартале - снижение на 0,1%.

"Наблюдаемая поквартальная динамика ВВП свидетельствует о возвращении экономики на траекторию роста темпом 1,5-2% в годовом выражении", - указывается в материалах Минэкономразвития.

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