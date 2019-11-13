Ульяновская компания произведет в 2019 году в cемь раз больше автобусов, чем годом ранее

УЛЬЯНОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Ульяновская компания "Симаз" по итогам 2019 года увеличит объемы производства автобусов с 30 единиц в 2018 году до 220 автобусов в связи с ростом объема заказов, сообщил в среду журналистам директор предприятия по продажам и маркетингу Максим Забродин.

"Если в 2018 году мы произвели порядка 30 единиц техники, то в этом году мы на сегодняшний день произвели порядка 170 единиц. До конца года в планах отдать на рынок еще порядка 50 машин <…> Мы растем, есть потребность рынка, и мы стараемся ее обеспечить", - сказал он.

Забродин уточнил, что у предприятия уже есть повторные заказы от клиентов. Например, в прошлом году во Владивосток были сделаны первые отгрузки, и в этом году регион закупает очередную партию автобусов. "Сейчас востребованы автобусы в Красноярске, большая потребность на Урале - Тюмень, Челябинск, очень интересуются нашей техникой перевозчики Ростова. Это наши основные рынки на ближайшее будущее - на ближайшие месяц-два", - пояснил он.

По словам Забродина, на ульяновский рынок отдано 22 единицы техники. Из них 11 автобусов предназначены для пригородных направлений и еще 11 переданы городу для перевозки маломобильной группы населения по федеральной программе "Доступная среда". "Автобусы средней вместимости произведены на шасси Isuzu, которые себя уже зарекомендовали как надежные японские ресурсные шасси, с очень выгодными показателями для перевозчиков", - уточнил он.

Директор предприятия по продажам и маркетингу добавил, что в дальнейшем предприятие намерено наращивать производство. "Наша задача в следующем году выйти на уровень 500 единиц в год", - отметил Забродин.

Компания "Симаз" начинала свою деятельность, работая преимущественно по изготовлению надстроек для коммерческой техники - бортовых платформ, промтоварных и изотермических фургонов, а также фургонов специального назначения. С 2010 года появился проект по созданию собственной конструкции автобуса средней размерности на базе шасси китайского грузовика. Проект был полностью разработан своим инжиниринговым центром, испытан, сертифицирован и запущен в производство. В силу экономических факторов производство автобусов было приостановлено, а в июле 2017 года на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге ООО "Симаз" и АО "Исузу Рус" подписали меморандум о намерениях по производству автобусов на базе японского шасси Isuzu.