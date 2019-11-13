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S&P ожидает замедления роста кредитования физлиц в РФ из-за насыщения спроса на ипотеку

Эксперты агентства считают, что замедление темпов роста розничного кредитования станет позитивным фактором для банков

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P ожидает замедления роста необеспеченного розничного кредитования в России - до 16-18% в 2019 году и 14-16% в 2020 году. Этому будет способствовать насыщение спроса на ипотеку и медленно растущие доходы россиян, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Эксперты S&P при этом указывают, что замедление темпов роста розничного кредитования станет позитивным фактором для банков, поскольку это позволит ограничить кредитные риски.

"Темпы роста розничного кредитования, скорее всего, замедлятся в ближайшие два года в связи с насыщением отложенного спроса на ипотечные кредиты, ужесточением режима регулирования и отсутствием факторов, способных обеспечить рост в будущем, что объясняется невысокими темпами экономического роста и слабой динамикой располагаемых доходов населения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем усиление конкуренции между банками в данном сегменте, по мнению экспертов агентства, приведет к тому, что кредитные организации начнут предлагать заемщикам кредиты с низким уровнем доходов и "более рискованные кредиты". Это может привести к увеличению задолженности домохозяйств и к повышению кредитных рисков для банков в будущем.

Однако уровень долга домохозяйств в России остается относительно умеренным и составляет около 15% ВВП по состоянию на середину 2019 года, отмечают аналитики S&P.

Согласно информационно-аналитическому материалу ЦБ РФ "О развитии банковского сектора РФ", рост розничного кредитования в России в 2018 году составлял 22,8%.

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Россия
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