Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главы двух комитетов Думы предложили усилить защиту прав участников амнистии капиталов

Законопроектом предлагается предусмотреть в УПК норму, согласно которой изъятая декларация не может расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Председатели двух комитетов Госдумы - по госстроительству и законодательству и по бюджету и налогам - Павел Крашенинников и Андрей Макаров в среду внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, согласно которому поданная в рамках так называемой амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела. Текст опубликован в думской электронной базе.

Институт амнистии капиталов действует с 2015 года, он предусматривает механизм добровольного декларирования своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом подавшие декларацию лица освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности.

Однако, как отмечает Крашенинников, "в ходе предварительного следствия и в рамках доследственной проверки возникают случаи, когда специальная декларация, поданная в рамках амнистии капиталов, необоснованно изымается и используется в дальнейшем в качестве доказательств по уголовному делу, а в некоторых случаях - и в качестве повода для возбуждения уголовных дел". "Подобные случаи подрывают доверие к предусмотренным в законодательстве гарантиям защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования", - подчеркнул депутат, слова которого приводит пресс-служба его комитета.

Законопроектом предлагается предусмотреть в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) прямую норму, согласно которой изъятая декларация, поданная в ходе амнистии капиталов, не может расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства.

"Кроме того, статью 164 УПК РФ, устанавливающую общие правила производства следственных действий, предлагается дополнить запретом на изъятие соответствующей специальной декларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства", - добавил Крашенинников. По словам главы комитета, предлагаемые изменения направлены "на пресечение злоупотреблений в отношении предпринимателей в ходе уголовного судопроизводства и позволят обеспечить реализацию гарантий, предусмотренных законодательством в рамках амнистии капиталов".

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичМакаров, Андрей Михайлович
Реклама на ТАСС
Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым экраном
На компьютер также установили обновленную версию клавиатуры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС