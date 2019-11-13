Главы двух комитетов Думы предложили усилить защиту прав участников амнистии капиталов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Председатели двух комитетов Госдумы - по госстроительству и законодательству и по бюджету и налогам - Павел Крашенинников и Андрей Макаров в среду внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, согласно которому поданная в рамках так называемой амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела. Текст опубликован в думской электронной базе.

Институт амнистии капиталов действует с 2015 года, он предусматривает механизм добровольного декларирования своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом подавшие декларацию лица освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности.

Однако, как отмечает Крашенинников, "в ходе предварительного следствия и в рамках доследственной проверки возникают случаи, когда специальная декларация, поданная в рамках амнистии капиталов, необоснованно изымается и используется в дальнейшем в качестве доказательств по уголовному делу, а в некоторых случаях - и в качестве повода для возбуждения уголовных дел". "Подобные случаи подрывают доверие к предусмотренным в законодательстве гарантиям защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования", - подчеркнул депутат, слова которого приводит пресс-служба его комитета.

Законопроектом предлагается предусмотреть в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) прямую норму, согласно которой изъятая декларация, поданная в ходе амнистии капиталов, не может расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства.

"Кроме того, статью 164 УПК РФ, устанавливающую общие правила производства следственных действий, предлагается дополнить запретом на изъятие соответствующей специальной декларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства", - добавил Крашенинников. По словам главы комитета, предлагаемые изменения направлены "на пресечение злоупотреблений в отношении предпринимателей в ходе уголовного судопроизводства и позволят обеспечить реализацию гарантий, предусмотренных законодательством в рамках амнистии капиталов".