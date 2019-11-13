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Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым экраном

На компьютер также установили обновленную версию клавиатуры
MacBook Pro Apple
Описание
MacBook Pro
© Apple

Компания Apple представила новый компьютер MacBook Pro c дисплеем Retina 16 дюймов и обновленной клавиатурой "ножницы" Magic Keyboard. Как говорится в сообщении компании, ноутбук работает до 80% быстрее.

"Новый MacBook Pro оснащен впечатляющим дисплеем Retina 16 дюймов, новейшим 8‑ядерным процессором, памятью до 64 ГБ, графическим процессором нового поколения с видеопамятью до 8 ГБ и новой передовой системой охлаждения. Это самый мощный MacBook Pro в истории", - отмечает Apple.

Он может еще дольше работать без подзарядки (100 Вт∙ч) и оснащен системой из шести динамиков, панелью Touch Bar, датчиком Touch ID, трекпадом Force Touch и чипом Apple T2 Security Chip. Также отмечается, что благодаря процессорам 9‑го поколения с 6 или 8 ядрами и ускорением Turbo Boost до 5,0 ГГц производительность компьютера повышается до 2,1 раза по сравнению с 15‑дюймовым MacBook Pro с 4‑ядерным процессором.

На MacBook Pro устанавливается новый AMD Radeon Pro серии 5000M - первый мобильный дискретный графический процессор профессионального уровня, созданный с применением технологии 7 нм. Кроме того, на новом компьютере впервые можно использовать до 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Емкость SSD‑накопителя выросла до 512 ГБ и 1 ТБ в стандартных конфигурациях. Кроме того, впервые на MacBook Pro можно установить SSD‑накопитель емкостью 8 ТБ.

MacBook Pro 16 дюймов уже доступен для заказа на сайте и в приложении Apple Store по цене 199 990 рублей. Позднее на этой неделе он появится в некоторых магазинах Apple Store и у авторизованных реселлеров Apple в США. Mac Pro и монитор Pro Display XDR можно будет заказать в декабре.

Теги
США
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