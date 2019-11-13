Депутаты в ближайшее время подготовят законопроект для борьбы с телефонным мошенничеством

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Законопроект, нацеленный на борьбу с телефонным мошенничеством, когда злоумышленники обзванивают россиян якобы от имени банков или иных организаций, будет подготовлен в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Хищения бывают по разным принципам. Как правило, это социальная инженерия. Я говорил уже, что надо принять комплексное решение и законодательно его отрегулировать по взаимодействию телефонных операторов, Банка России и, может быть, силовых структур, которое позволило бы фильтровать телефоны реальных банков и мошеннические звонки с сомнительных телефонов <…> Соответствующий законопроект будет подготовлен в ближайшее время", - сказал он.

По мнению депутата, данная инициатива позволит существенно сократить количество преступлений с использованием методов социальной инженерии, поскольку данный вид мошенничества осуществляется в основном с помощью телефонной связи. Однако необходимо провести дискуссию с операторами, "ревниво относящимися к вторжению в их полномочия", добавил Аксаков.

Как отмечают в компании Group IB, в последнее время у злоумышленников особой популярностью пользуется вишинг - вид телефонного мошенничества, когда во время телефонного разговора преступники под видом сотрудников службы безопасности банка, прокуратуры, пенсионного фонда, налоговой службы или медучреждений обманом пытаются получить у жертв данные их банковских карт (CVV, кодовое слово или код-пароль из sms-сообщения - прим. ТАСС) или заставить перевести деньги на нужный счет или номер телефона за какую-то несуществующую услугу, налог, выигрыш. В некоторых случаях злоумышленники используют автоответчик, который приветствует абонента, сообщает о проблеме, а уже после происходит подключение к диалогу "живого оператора". Такая схема также почти не вызывает подозрений со стороны жертвы, что делает ее не менее опасной, чем "живые" звонки.

Ранее первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis говорил, что Банк России собирается инициировать изменения закона о связи, чтобы операторы шли навстречу регулятору по обращениям о блокировке подменных телефонных номеров. Сычев уточнил, что основной целью законодательных изменений будет возможность сделать подмену номера невозможной.