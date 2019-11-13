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Ульяновское предприятие запустило производство автобусов, работающих на метане

Машины поступят на рынок с декабря 2019 года

УЛЬЯНОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Производство автобусов, работающих на метане, началось на ульяновском предприятии "Симаз". Об этом сообщил в среду журналистам директор предприятия по продажам и маркетингу Максим Забродин.

"Модель на метане запущена в производство в этом месяце, документы все готовы. Мы машину начинаем отдавать на рынок, начиная с декабря 2019 года", - сказал он.

Забродин добавил, что дизельная версия и версия на метане будут производиться параллельно. "Кузов у нас единый, планировка кресел для пассажиров единая. Основная разница находится в двигателе", - пояснил он.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве 2 октября, заявил, что в регионе работа по использованию газа в качестве топлива ведется по нескольким направлениям. По его словам, первое - развитие газозаправочной инфраструктуры, второе - обновление парка автотранспорта и перевод транспортных средств на использование природного газа, третье - производство техники, работающей на метане.

Компания "Симаз" начинала свою деятельность, работая преимущественно по изготовлению надстроек для коммерческой техники - бортовых платформ, промтоварных и изотермических фургонов, а также фургонов специального назначения.

С 2010 года появился проект по созданию собственной конструкции автобуса средней размерности на базе шасси китайского грузовика. Проект был полностью разработан своим инжиниринговым центром, испытан, сертифицирован и запущен в производство. В силу экономических факторов производство автобусов было приостановлено, и в июле 2017 года на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге ООО "Симаз" и АО "Исузу Рус", подписали меморандум о намерениях по производству автобусов на базе японского шасси Isuzu.

Теги
РоссияУльяновская область
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