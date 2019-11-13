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Набиуллина 20 ноября представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики

Обсуждение документа может занять около двух часов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступит 20 ноября в Госдуме с докладом об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021-2022 годов. Об этом в среду по итогам Совета Думы сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"У нас на 20 ноября сегодня Совет Госдумы принял решение поставить вопрос об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021-2022 годов, - сказал Жуков. - Предполагается доклад председателя Центробанка".

На обсуждение документа, уточнил он, будет отведено до двух часов. В связи с этим Совет Думы также решил перенести запланированный на эту дату "правительственный час" с участием главы Минздрава Вероники Скворцовой на более поздний срок.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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