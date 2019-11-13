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"АвтоВАЗ" начал продавать в Египте машины нового семейства Lada Granta местной сборки

Продажи стартовали в Каире

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" запустил в Египте продажи автомобилей нового семейства Lada Granta местной сборки, говорится в сообщении компании.

Продажи стартовали 12 ноября в Каире. Автомобили производятся на заводе Al Amal.

Как отметил управляющий директор Lada Export Макс Миссана, с выходом новой модели "АвтоВАЗ" рассчитывает укрепить позиции бренда в Египте.

Группа "АвтоВАЗ" входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает автомобили для четырех брендов: Lada, Renault, Nissan и Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти и Ижевске.

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