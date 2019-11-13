Акимов поручил отменить предостережение Ространснадзора о роликовых ж/д подшипниках

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу и Ространснадзору в суточный срок отменить предостережение об ужесточении контроля за эксплуатацией роликовых подшипников. Об этом говорится в документе от 13 ноября, с которым ознакомился ТАСС.

"В суточный срок отозвать предостережение от 25 октября 2019 года, выданное управлением государственного железнодорожного надзора Ространснадзора, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации при эксплуатации железнодорожного подвижного состава, укомплектованного роликовыми подшипниками", - указывается в документе, подписанном Акимовым.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла предпосылки для дискриминации и создания неравных требований к эксплуатации подшипников разных типов в случае реализации предостережения Ространснадзора от 25 октября. Служба по надзору в сфере транспорта требовала ужесточить контроль за эксплуатацией роликовых подшипников.

С 2021 года российские грузовые вагоны планировалось перевести с роликовых подшипников на кассетные. 31 октября на совещании у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака было принято решение об отмене соответствующего приказа Минтранса. На это были даны сутки. В Совете потребителей по вопросам деятельности РЖД в свою очередь заявляли, что переход железнодорожной отрасли на кассетные подшипники обойдется в 200-300 млрд рублей, при этом государственная поддержка не предусматривалась.