Кадыров предложил рассмотреть возможность открытия дороги из Чечни в Грузию

ГРОЗНЫЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассчитывает на открытие дороги из возглавляемого им региона в Грузию, которая позволила бы России наладить логистику с этой страной, сообщил он в среду журналистам.

"От [чеченского села] Итум-Кали до Грузии вообще ехать 40-50 минут, и там была дорога у нас. Если открыть дорогу, то это через Турцию, и уже ты доезжаешь до Европы, для Северного Кавказа это очень необходимая дорога, также и железная дорога. <...> Я думаю, что в ближайшем будущем мы должны открывать дорогу", - сказал Кадыров.

Строительство трассы, которая ведет из высокогорного Итум-Калинского района Чечни в Ахметовский район Грузии, началось после завершения первой военной кампании в республике. Грузинская сторона заморозила строительство дороги в 1998 году.

По словам Кадырова, предложения о возобновлении строительства дороги необходимо внести в федеральный центр для рассмотрения. "Это не значит, если мы сегодня поднимаем вопрос, то завтра он будет решаться. Мы говорим, что есть необходимость, есть желание, и чтобы в последующем технические работники прорабатывали [проект] и представили Минтрансу РФ, правительству и президенту страны для того, чтобы создать удобства пассажирам", - добавил глава региона.

Сейчас единственным функционирующим пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии с Россией является транспортно-пропускной пункт "Казбеги - Верхний Ларс" в Северной Осетии.