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Катырин заявил, что РФ способна расширить сотрудничество со странами БРИКС в ряде отраслей

Глава Торгово-промышленной палаты отметил большой потенциал для сотрудничества в реализации проектов по созданию транспортно-логистических коридоров

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия намерена укрепить взаимодействие со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в реальном секторе экономики, заметных подвижек в этом направлении стоит ожидать в скором будущем. Об этом заявил в среду ТАСС президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, принимающий участие в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии.

"Мы видим хорошие перспективы расширения сотрудничества в реальном секторе экономики, преимущественно в таких отраслях, как авиационная промышленность, энергетическое машиностроение, металлургия, станкостроение, радиоэлектронная промышленность, транспортное и специальное машиностроение, сельское хозяйство", - сказал он.

Среди других перспективных точек роста Катырин отметил "большой потенциал для сотрудничества в реализации инфраструктурных проектов по созданию и совершенствованию транспортно-логистических коридоров на территории стран БРИКС". Помимо этого, по его словам, большие возможности для развития сотрудничества имеются в области поставок продовольствия, продукции сельскохозяйственного машиностроения, железнодорожного транспорта, минеральных удобрений. "Российским компаниям есть, что предложить партнерам в этих сферах, поэтому мы ожидаем заметных подвижек в расширении сотрудничества в самое ближайшее время", - отметил глава ТПП.

Он также привел данные, согласно которым показатели внешнеторгового оборота России со странами БРИКС последние годы увеличиваются. Если в 2017 году товарооборот России со странами объединения составлял $102,4 млрд или 17,5% от общего объема внешней торговли РФ, то в 2018 году он вырос на 22,4% и составил $125,3 млрд - 18,2% от общего объема внешней торговли. "Положительная динамика сохраняется и в этом году", - подчеркнул собеседник агентства, добавив, что основное место сейчас занимает торговля с Китаем.

В частности, в прошлом году объем внешней торговли РФ с КНР составил $108,2 млрд - 86,3% от общего объема торговли со странами БРИКС. На втором месте показатель торговли с Индией ($10,9 млрд), на третьем - с Бразилией ($5,1 млрд), на четвертом - с ЮАР ($1,1 млрд).

В среду лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР принимают участие в мероприятиях на полях саммита, в том числе они проведут двусторонние встречи и выступят на церемонии закрытия делового форума БРИКС. Рабочие мероприятия саммита, девиз которого "Экономический рост в интересах инновационного будущего", состоятся 14 ноября.

Теги
БразилияРоссияКатырин, Сергей Николаевич
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