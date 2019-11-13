Бюджет Чувашии с января по октябрь 2019 года исполнен по доходам с ростом в 16,1%

ЧЕБОКСАРЫ, 13 ноября. /ТАСС/. Бюджет Чувашии исполнен по доходам с января по октябрь 2019 года в объеме 45 млрд 935,2 млн рублей, что на 16,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба республиканского правительства.

"На начало ноября текущего года республиканский бюджет исполнен в целом по доходам в объеме 45 млрд 935,2 млн рублей с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 16,1%, в том числе по собственным доходам - в объеме 25 млрд 106,8 млн рублей с ростом на 2,2%", - говорится в сообщении.

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета и федеральных целевых фондов составил 18 млрд 201,7 млн рублей с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 26,9%. Расходы республиканского бюджета на 1 ноября 2019 года исполнены в сумме 38 млрд 821,9 млн рублей. Консолидированный бюджет республики на начало ноября 2019 года исполнен по доходам в объеме 51 млрд 752,9 млн рублей, по расходам - 45 млрд 610,7 млн рублей.

"За 10 месяцев 2019 года мы дали рост в консолидированный бюджет от уровня прошлого года почти на 200 млн рублей, от бюджетных назначений - на 130 млн рублей. Если взять статистику миграции налогоплательщиков, то приходят больше порядочные налогоплательщики, а уходят в основном проблемные", - цитирует пресс-служба главу правительства Чувашии - министра финансов Светлану Енилину.