Новые "народные" облигации. Как в них инвестировать и получить выгоду?

Возможность приобрести облигации федерального займа (ОФЗ-н) нового формата у россиян появилась 2 сентября текущего года. В этот день стартовали продажи таких облигаций в отделениях Сбербанка, Промсвязьбанка, Почта Банка и Банка ВТБ. Важным отличием новых облигаций для населения стала отмена комиссии, которая уплачивалась банкам-агентам. Теперь указанные расходы будет нести эмитент облигаций, то есть Минфин России.
Кроме того, снижена минимальная сумма покупки новых облигаций – теперь вкладывать в облигации могут граждане с сбережениями от 10 тыс. рублей вместо изначальных 30 тыс. рублей. Также под залог новых облигаций их владельцы смогут получать кредиты у банков-агентов.
Рассказываем, каковы основные параметры новых облигаций для населения, и в чем их преимущества.
Кто может стать покупателем ОФЗ-н?
Владельцем облигаций федерального займа для населения может стать совершеннолетний гражданин РФ. Специальных ограничений по операциям с такими бумагами нет. Однако Минфин, при очередном выпуске, может установить требования по минимальному количеству облигаций, которое может приобрести один покупатель.
Перепродавать облигации, дарить или приобретать их в интересах третьих лиц нельзя. Однако можно передать бумаги по наследству.
На каких условиях можно приобрести облигации нового формата?
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Минимальный порог для покупки - 10 тыс. рублей, максимальная сумма покупки - 15 млн рублей.
Приобрести бумаги текущего выпуска можно в срок до 25 февраля 2020 года. Дата погашения облигаций - 31 августа 2022 года.
Каждые шесть месяцев по облигациям выплачивается фиксированный процент. Вложенные средства можно вернуть досрочно в любой момент по номинальной стоимости.
Почему риски владения новыми облигациями минимальны?
Риск держателя ОФЗ-н низкий, потому что эмитентом выступает Российская Федерация в лице Минфина. Россия сегодня по всем показателям имеет высокий уровень макроэкономической и бюджетной стабильности.
Поскольку такие облигации не имеют вторичного обращения, риск падения возмещаемой стоимости отсутствует.
Так как рыночного риска и риска эмитента нет, вложения в эти облигации могут оказаться более выгодными, чем вложения в классические долговые инструменты. Более того, государство не может менять условия выпуска облигаций, размещение которого уже началось.
В чем преимущества облигаций для населения перед банковскими вкладами?
Во-первых, в отличие от банковских вкладов государство обеспечивает возврат всей суммы вложений. Это требование закреплено в Бюджетном кодексе России - долговые обязательства РФ по ценным бумагам полностью обеспечиваются находящимся в собственности РФ имуществом. То есть уровень рисков новых облигаций для населения ниже, чем у банковских депозитов и обычных облигаций федерального займа.
Во-вторых, выплачиваемый по облигациям процент увеличивается в течение периода владения. Ставка по первой выплате составит 6,5% годовых, по второй - 7%, по третьей - 7,05%, по четвертой - 7,1%, по пятой - 7,25%, по шестой - 7,35% годовых.
Помимо этого, в отличие от банковских вкладов, владельцы облигаций нового формата могут досрочно предъявить к выкупу часть приобретенных облигаций, не ухудшив при этом процентных условий для оставшихся.
Для чего государство размещает новые облигации?
Главная цель выпуска народных облигаций - повышение финансовой грамотности граждан и развитие культуры накопления сбережений. Выпуск облигаций также направлен на развитие внутреннего рынка капитала, при этом государством не ставится цель сделать народные облигации основным инструментом привлечения заемных средств.
Нужно ли платить налог на доход от облигаций для частных лиц?
В России процентный доход по облигациям федерального займа освобожден от налогообложения.
Однако в данном случае объектом налогообложения будет являться финансовый результат по операциям с облигациями, который определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов. Он будет облагаться НДФЛ по ставке 13%. Расходы по операциям - это расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг.
Если гражданин приобрел облигации по цене ниже номинальной стоимости и дождался погашения облигаций, может возникнуть облагаемый доход, который будет удерживаться банком-агентом. Однако в случае, если владелец облигаций выбрал в качестве счета для получения средств от погашения облигаций не брокерский счет (специальный счет для погашения облигаций), а другой, то обязанность по исчислению и уплате НДФЛ ложится на него самого.
Где купить новые облигации? Можно ли приобрести их дистанционно?
Приобрести новые облигации можно в большинстве отделений банков-агентов - Сбербанка, Банка ВТБ, Промсвязьбанка и Почта Банка. Также купить облигации можно через личный кабинет на сайтах банков.
При этом посещение банка необходимо только, если ранее в нем не был открыт брокерский счет.
В будущем Минфин намерен полностью перейти на дистанционную продажу новых облигаций.