Новые "народные" облигации. Как в них инвестировать и получить выгоду?

Возможность приобрести облигации федерального займа (ОФЗ-н) нового формата у россиян появилась 2 сентября текущего года. В этот день стартовали продажи таких облигаций в отделениях Сбербанка, Промсвязьбанка, Почта Банка и Банка ВТБ. Важным отличием новых облигаций для населения стала отмена комиссии, которая уплачивалась банкам-агентам. Теперь указанные расходы будет нести эмитент облигаций, то есть Минфин России.

Кроме того, снижена минимальная сумма покупки новых облигаций – теперь вкладывать в облигации могут граждане с сбережениями от 10 тыс. рублей вместо изначальных 30 тыс. рублей. Также под залог новых облигаций их владельцы смогут получать кредиты у банков-агентов.

Рассказываем, каковы основные параметры новых облигаций для населения, и в чем их преимущества.