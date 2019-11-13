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Россия предложила партнерам по БРИКС создать Школу цифровой грамотности

Вопрос реализации уже прорабатывается в рамках рабочей группы по цифровой экономике, рассказал глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия выдвинула инициативу о создании Школы цифровой грамотности БРИКС. Об этом сообщил в среду ТАСС глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, принимающий участие в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии.

"Цифровая экономика - одно из важных для России направление работы, особенно в контексте четвертой промышленной революции. В этой связи отмечается инициатива российской стороны по созданию Школы цифровой грамотности БРИКС. Эта инициатива нацелена на укрепление многостороннего сотрудничества стран "пятерки" в области повышения цифровых навыков", - сказал он.

По словам Катырина, вопрос реализации уже прорабатывается в рамках рабочей группы по цифровой экономике и предполагает создание соответствующей IT-платформы, которая объединит лучшие образовательные практики, ориентированные на различные группы населения. "Реализация данной инициативы будет способствовать инклюзивному развитию удаленных и сельских территорий стран БРИКС, что, на взгляд наших экспертов, является крайне важным", - добавил глава палаты.

В среду лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР принимают участие в мероприятиях на полях саммита, в том числе они проведут двусторонние встречи и выступят на церемонии закрытия делового форума БРИКС. Рабочие мероприятия саммита, девиз которого "Экономический рост в интересах инновационного будущего", состоятся 14 ноября.

Теги
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