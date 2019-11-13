Альянс деловых женщин создан в БРИКС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Альянс деловых женщин создан на базе БРИКС (Бразилия, Россия. Индия, Китай, ЮАР). Первое заседание организации пройдет в 2020 году, сообщил в среду ТАСС глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, принимающий участие в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии.

"В рамках бразильского председательства принято решение о создании Альянса деловых женщин БРИКС. Данное объединение станет платформой для содействия развитию предпринимательского потенциала женщин на пространстве стран "пятерки" и вовлечению женщин-предпринимателей в международную деятельность", - сказал он.

Катырин добавил, что первое заседание альянса пройдет в год председательства России в БРИКС.

В этом году саммит БРИКС проходит в Бразилии. С 1 января 2020 года председательство в объединении перейдет России, и следующий саммит состоится в июле в Санкт-Петербурге.