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Удмуртия привлечет 13,8 млрд рублей для замещения более дорогих коммерческих кредитов

При этом в результате перекредитования планируемая экономия бюджета республики на выплату процентов по коммерческим кредитам составит не менее 60 млн рублей в год

ИЖЕВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии в ноябре и декабре 2019 года возьмут два коммерческих кредита на сумму 13,8 млрд рублей со ставкой не выше 7,5% годовых для замещения всех более дорогих займов, сообщается на сайте Минфина республики.

"В связи со снижением ключевой ставки Банка России до 6,5% годовых, планируется осуществить "перекредитование" всей коммерческой задолженности. Для этого 18 ноября текущего года правительство Удмуртской Республики планирует объявить электронные аукционы по привлечению коммерческих кредитов на общую сумму 5 млрд рублей сроком на один год, в декабре - еще на 8,8 млрд рублей сроком до трех лет. Максимальная ставка по вновь привлекаемым кредитам составит 7,5% годовых против действующих 7,66% и 7,99%", - говорится в сообщении.

По информации министерства, в ходе проведения аукционов ожидается снижение ставки. Привлечение новых средств не приведет к росту регионального долга, по итогам 2019 года госдолг Удмуртии будет снижен на 971 млн рублей и составит 46 млрд 43 млн рублей. При этом в результате перекредитования планируемая экономия бюджета республики на выплату процентов по коммерческим кредитам составит не менее 60 млн рублей в год.

По данным сайта Минфина республики, на 1 октября государственный долг региона составил 46 млрд 564 млн рублей, при этом с начала года показатель снизился на 450 млн рублей. Кредиты, полученные от кредитных организаций, составляют 13,5 млрд рублей - 29% от объема госдолга).

Теги
РоссияУдмуртия
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