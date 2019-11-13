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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,59-0,79%

Курс доллара вырос до 64,29 рубля

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились в среду. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,59% - до 2933,89 пункта, индекс РТС снизился на 0,79%, до 1437,85 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю по состоянию на 18:57 мск вырос на 0,09%, до 64,29 рубля, курс евро вырос на 0,15%, до 70,785 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,46% - до $62,28 за баррель.

В середине недели отечественный рынок акций продолжил умеренно снижаться на фоне ухудшения внешних настроений и ослабления нефтяных котировок. Основные продажи наблюдались в "голубых фишках". Речь Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка повысила уровень торговой неопределенности, а обострение ситуации в Гонконге усиливает волну ухода из риска, пояснил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

По мнению эксперта, в четверг настроения участников торгов могут оставаться тревожными. Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за статистическими данными.

"Так, станет известен объем инвестиций в основной капитал КНР в октябре и объем промышленного производства в Поднебесной за минувший месяц. В Германии и еврозоне выйдут предварительные оценки ВВП за III квартал. Из американских данных отметим октябрьский индекс цен производителей (PPI), а также недельные запасы сырой нефти от EIA. В США квартальные финансовые отчеты завтра представят компании Walmart, NVidia, Weibo, Viacom. В России Кузбасская топливная компания (КТК) опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал 2019 года", - пояснил Дейнека.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на четверг - 2915-2950 пунктов, курс рубля против доллара - в пределах 63,9-64,6 рубля. Ориентир ИК "ВЕЛЕС Капитал" по индексу Мосбиржи на завтра - 2915-2960 пунктов.

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