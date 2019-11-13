На трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург завершили строительные работы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Строительные работы на платной автомобильной трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершены. Соответствующее заключение застройщику выдало Северо-Западное управление Ростехнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

"13 ноября 2019 года Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало ООО "Магистраль двух столиц" заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства... требованиям проектной документации. Выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении Ростехнадзора.

