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Модернизацию аэропорта в Грозном начнут в 2021 году

Срок строительства - 2,5 года

ГРОЗНЫЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Модернизацию аэропортового комплекса и строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Грозного планируется начать в 2021 году и завершить в 2023-м, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе рабочей поездки в Чечню в среду.

"Средства на реализацию этого проекта предусмотрены в комплексном плане магистральной инфраструктуры, причем, в отличие от других федеральных аэропортов, здесь, в Грозном, предусматриваются средства не только на строительство новой ВПП, удлиненной - не 2,5 тыс. м, как сегодня, а 3,2 тыс. м. <...> Срок строительства - 2,5 года, экспертиза уточнит, но ожидаем, что не позднее 2023 года мы закончим эти работы", - сказал он.

Министр отметил, что средства на модернизацию аэропорта предусмотрены, начиная с 2022 года. Однако, по его словам, рассматривается возможность переноса финансирования со стороны федерального бюджета, "чтобы спроектировать и новую полосу, и аэропортовый комплекс в 2020 году, завершить проектирование и получить заключение экспертизы в первом квартале 2021 года и в 2021 году приступить к началу строительства".

Здание аэропорта Грозного было разрушено в ходе двух чеченских кампаний. В 2001-2007 годах его частично восстановили по федеральной целевой программе. Пассажиропоток грозненского аэропорта в 2018 году увеличился на 30% и составил 458 тыс. пассажиров. В 2019 году ожидается рост до 600-700 тыс. человек.

В апреле председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сообщал, что реконструкцию грозненского аэропорта по госпрограмме "Развитие транспортной системы" планируют начать в 2022 году. Согласно паспорту проекта, на ремонт выделят более 14 млрд рублей. Ожидается, что обновленный аэропорт сможет обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.

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РоссияСКФОЧечня
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