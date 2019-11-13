"Газпром" в 2019 году не планирует привлекать дополнительное заемное финансирование

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Газпром" в настоящее время располагает достаточным запасом ликвидности и до конца текущего года не планирует привлекать дополнительное заемное финансирование. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В целях привлечения заимствований с международных рынков капитала "Газпром" в ноябре зарегистрировал новую бессрочную программу среднесрочных облигаций с лимитом до €30 млрд", - сообщает "Газпром".

Программа заимствований на 2020 год подлежит утверждению советом директоров "Газпрома". "Компания будет выполнять эту программу с использованием всех доступных рыночных инструментов, включая размещение еврооблигаций. Конкретные решения о привлечении средств будут приниматься исходя из рыночных условий и потребности "Газпрома" в финансировании", - добавляет компания.

Ранее в среду источники в финансовых кругах сообщили ТАСС, что "Газпром" решил отменить запланированное на этой неделе размещение еврооблигаций в швейцарских франках. Причиной такого решения, по словам собеседников агентства, стали "претензии "Нафтогаза".

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции провел слушания по апелляции "Газпрома" в октябре 2019 года. Итоги еще не обнародованы. Однако летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, которые "Газпром" также обжаловал.

Заместитель председателя правления газового холдинга Фамил Садыгов в июне 2019 года говорил, что "Газпром" уже выполнил задачу по привлечению финансирования на рынке в 2019 году, но не исключает новых займов. "Газпром" привлек в течение апреля и мая 2019 года от консорциума банков долгосрочные кредиты на сумму €190 млн с процентной ставкой Euribor +1,6%. В феврале - апреле 2019 года группа привлекла долгосрочные займы на €421 млн , в марте - заем на €500 млн с процентной ставкой в размере Euribor +1,65% и сроком погашения в 2024 году.