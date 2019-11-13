Booking.com отрицает собственное установление цен для российских отелей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Цены на проживание в отелях, размещенных на сервисе онлайн-бронирования жилья Booking.com, устанавливают только их собственники, а не сам портал, заявили в среду ТАСС в российском представительстве сервиса.

Накануне Федеральная антимонопольная служба РФ потребовала от сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам. ФАС предписала устранить из соглашений с российскими отелями требования о паритете цен в течение месяца.

"Мы убеждены, что наша модель обеспечивает пользователям прозрачный и последовательный подход к сравнению цен, а также предоставляет партнерам дополнительные возможности для развития бизнеса. Только сами партнеры, а не Booking.com, устанавливают цены на предлагаемые объекты проживания и бесплатно размещают их на нашей платформе. Booking.com в свою очередь помогает партнерам привлекать путешественников со всего мира", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников рассказал ТАСС, что условия сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам, привели к борьбе за приоритетное размещение в поисковой строке сервиса. Комиссия за приоритетное размещение достигала 25% и выше, что увеличило стоимость услуг гостиниц для потребителей и снизило доход отелей. Он отметил, что само установление паритета цен является антиконкурентной практикой ведения бизнеса.

В феврале общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" направила главе ФАС Игорю Артемьеву письмо с просьбой проверить сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com.

"Опора России" заявляла, что сервис, чья доля на рынке, по разным оценкам, достигает 70%, навязывал партнерам невыгодные условия сотрудничества. В частности, "Опора России" указала на требование сервиса о паритете цен при заключении договора между гостиницей и Booking.com. Сервис предоставляет гарантию лучшей цены, при этом гостиница, с которой заключен контракт, не может изменять цену за номер ни на своем собственном сайте, ни на сайтах других онлайн-партнеров.