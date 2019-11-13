Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чубайс: государство, регулируя инновационную экономику, должно учитывать неизбежные риски

Председатель правления УК "Роснано" отметил, что главная отличительная особенность инновационной экономики - это высокие риски инвестиций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Система контроля в России не учитывает неизбежные риски инновационной деятельности, но без поддержки государства это сфера нигде не начинала развиваться. Такое мнение высказал председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая в среду на XII Петербургском международном инновационном форуме (ПМИФ) с докладом "Национальная конкурентоспособность: возможности, пути развития, успешные практики". Об этом сообщила пресс-служба "Роснано".

По его словам, проблема в том, что система контроля и надзора в России настроена в противоположную от инноваций сторону и не принимает неизбежность рисков в отрасли. "Сегодня для проверяющих наличие неудачной инвестиций в портфеле фонда - это статья Уголовного кодекса, предусматривающая от 10 до 15 лет строгого режима", - приводит пресс-служба слова Чубайса.

При этом главная отличительная особенность инновационной экономики - это высокие риски инвестиций, и отрасль прямых и венчурных инвестиций (PE/VC) разработала механизмы хеджирования этих рисков, считает он. Базовый механизм для венчурного фонда, напомнил Чубайс, - это портфельный подход, при котором даже в случае провала восьми из десяти проектов, один выживет, а еще один проект будет настолько эффективен, что сможет окупить все вложенные инвестиции. "Портфель для фондов такая же фундаментальная вещь, как барк с большим количеством парусов для моряков: даже если часть парусов не выдержит натиск шторма, корабль продолжит ход на оставшихся", - привел пример глава УК "Роснано".

В то же время без активной роли государства, только на рыночных началах, инновационная отрасль не рождалась ни в одной из развитых стран, включая примеры Южной Кореи и Китая, отметил он. "В Калифорнии не существовало бы Силиконовой долины, если бы не 10-12 лет масштабных государственных инвестиций со стороны Министерства обороны США", - указал Чубайс.

По его мнению, Россия задает правильное направление для роста технологических инвестиций в рамках национального проекта "Цифровая экономика", начиная от дополненной реальности, заканчивая интернетом вещей и 5G. Не менее важная задача государства - создавать институты инновационной экономики, в том числе институт венчурного инвестирования, который пока находится в зародыше, считает глава УК "Роснано".

"Доля индустрии PE/VC по отношению к ВВП в России в 20 раз меньше, чем в Польше, и в 600 раз меньше, чем в США. Так что каркас инновационной экономики построен пока примерно наполовину", - резюмировал он.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЧубайс, Анатолий Борисович
Реклама на ТАСС
Конституционный суд объяснил механизм расчета выходного пособия
Как говорится в постановлении, выходное пособие не должно быть меньше заработной платы, которую работник получал за месяц в период трудовой деятельности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС