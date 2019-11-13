Чубайс: государство, регулируя инновационную экономику, должно учитывать неизбежные риски

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Система контроля в России не учитывает неизбежные риски инновационной деятельности, но без поддержки государства это сфера нигде не начинала развиваться. Такое мнение высказал председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая в среду на XII Петербургском международном инновационном форуме (ПМИФ) с докладом "Национальная конкурентоспособность: возможности, пути развития, успешные практики". Об этом сообщила пресс-служба "Роснано".

По его словам, проблема в том, что система контроля и надзора в России настроена в противоположную от инноваций сторону и не принимает неизбежность рисков в отрасли. "Сегодня для проверяющих наличие неудачной инвестиций в портфеле фонда - это статья Уголовного кодекса, предусматривающая от 10 до 15 лет строгого режима", - приводит пресс-служба слова Чубайса.

При этом главная отличительная особенность инновационной экономики - это высокие риски инвестиций, и отрасль прямых и венчурных инвестиций (PE/VC) разработала механизмы хеджирования этих рисков, считает он. Базовый механизм для венчурного фонда, напомнил Чубайс, - это портфельный подход, при котором даже в случае провала восьми из десяти проектов, один выживет, а еще один проект будет настолько эффективен, что сможет окупить все вложенные инвестиции. "Портфель для фондов такая же фундаментальная вещь, как барк с большим количеством парусов для моряков: даже если часть парусов не выдержит натиск шторма, корабль продолжит ход на оставшихся", - привел пример глава УК "Роснано".

В то же время без активной роли государства, только на рыночных началах, инновационная отрасль не рождалась ни в одной из развитых стран, включая примеры Южной Кореи и Китая, отметил он. "В Калифорнии не существовало бы Силиконовой долины, если бы не 10-12 лет масштабных государственных инвестиций со стороны Министерства обороны США", - указал Чубайс.

По его мнению, Россия задает правильное направление для роста технологических инвестиций в рамках национального проекта "Цифровая экономика", начиная от дополненной реальности, заканчивая интернетом вещей и 5G. Не менее важная задача государства - создавать институты инновационной экономики, в том числе институт венчурного инвестирования, который пока находится в зародыше, считает глава УК "Роснано".

"Доля индустрии PE/VC по отношению к ВВП в России в 20 раз меньше, чем в Польше, и в 600 раз меньше, чем в США. Так что каркас инновационной экономики построен пока примерно наполовину", - резюмировал он.