Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские онлайн-ретейлеры назвали DDoS самым распространенным типом кибератак

Еще одним популярным типом кибератак стали взломы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские интернет-магазины за последний год чаще всего сталкивались с таким видом кибератак, как DDoS-атаки. Такие данные приводятся в исследовании компании Qrator Labs, которая специализируется на противодействии DDoS-атакам. Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков рассказал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, как бизнес может защититься от киберрисков.

Согласно опросу, проведенному среди представителей розничной онлайн-торговли (средний и крупный бизнес), самыми распространенными за последний год оказались DDoS-атаки (34%) и взломы (26%). При этом 10% отмечают, что в принципе не фиксировали серьезных киберинцидентов, а более 8% респондентов обращают внимание на рост рисков DDoS-атак в 2018-2019 годах.

В некоторых случаях представители онлайн-ретейла подозревают агрессивную деятельность конкурентов, а также не исключают личные мотивы, например, чем-либо недовольных покупателей.

"Серьезные и дорогие DDoS-атаки обычно проводятся либо в рекламных целях, которые по факту являются демонстрацией возможностей злоумышленников, либо проводятся за счет заказчика, как правило, прямого конкурента. Основная гипотеза в том, что на российском рынке онлайн-торговли "кибербитва" происходит не между крупными игроками отрасли, а, скорее, между небольшими, часто региональными компаниями. Для такого "нападения" используются все средства", - говорит Гавриченков.

Однако основным мотивом таких атак большинство респондентов считают фактор вымогательства. На втором месте - недобросовестная конкуренция.

"Вымогательство часто становится основным мотивом при атаках на средний и крупный ретейл. Организовав атаку, например, во время "черной пятницы", злоумышленник может требовать серьезных сумм за приостановление "нападения". Если магазин к атаке не готов, то даже весьма внушительные запросы атакующих будут удовлетворены. Также атака может быть приурочена к старту активной рекламной кампании", - отмечает Гавриченков.

Хорошо ли защищен бизнес?

Наиболее эффективным средством защиты от DDoS-атак большинство респондентов (42%) считает аппаратное решение, размещенное на собственной инфраструктуре. Более четверти - операторское решение. Еще 18% пользуются услугами распределенной сети фильтрации.

Эксперты отмечают, что первый способ защиты, к которому обычно прибегают ретейлеры, - это установка средств противодействия на собственном сервере. Однако такие меры безопасности могут нейтрализовать лишь самые простые атаки и в большинстве случаев не дают положительного результата.

"При организации IT-бизнеса практически все компании закладывают какой-то определенный бюджет на безопасность инфраструктуры. Представители малого бизнеса в начале пути в основном не понимают еще, с каким видом риска их онлайн-магазин может столкнуться в будущем, поэтому зачастую закупают ненужное им оборудование. Это лучше делать после общения с представителями уже реализованных подобных проектов или делать не сразу после запуска проекта", - рекомендует Гавриченков.

Средний и крупный бизнес уже имеет достаточно средств на покупку дорогостоящего оборудование для защиты, однако, как правило, закупает и устанавливает оборудование без предварительно заказанного и рассчитанного проекта, включающего в себя анализ потенциальных рисков. Тем не менее такое оборудование зачастую выдерживает нагрузку, поскольку крупные онлайн-ретейлеры очень редко подвергаются серьезным кибератакам.

Гавриченков подчеркивает, что компаниям следует тщательнее относиться к закупке оборудования и программного обеспечения, особенно если речь идет о безопасности торговой площадки.

"Данные вопросы нужно прописывать в стратегии, закладывать риски и возможные пути выхода из потенциальной ситуации киберинцидента. Например, после последних событий с крупными утечками клиентских данных банков и операторов связи компании из сферы онлайн-ретейла достаточно серьезно относятся к вопросам кражи пользовательской базы. Это тоже пример риска, который должен был заложен в круг угроз, на который необходимо выделять средства. Это касается и обучения сотрудников, и закупки необходимых мощностей для устранения угрозы, потому что данная сфера крайне чувствительная для площадок, работающих практически полностью в интернете", - отмечает технический директор Qrator Labs.

Помимо этого, эксперт указывает на необходимость развивать системы мониторинга с начала запуска любой онлайн-площадки.

"Это нужно, чтобы не оказаться в ситуации, когда неизвестно, взломана ли уже система или нет, были на нее атаки или нет, и если да, то какие. Органически развивающийся мониторинг - это то, без чего нельзя строить серьезный IT-бизнес", - резюмирует Гавриченков.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Партнерам России по БРИКС предложили внедрить бизнес-навигатор МСП
Вопрос внедрения портала конкретно в Бразилии должен обсуждаться с учетом масштаба применения сервиса, считает глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС