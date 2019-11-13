Морпорт Махачкалы стал лидером по приросту грузооборота среди российских портов на Каспии

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) стал лидером среди российских портов на Каспии по темпам прироста грузооборота по итогам десяти месяцев текущего года, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь предприятия - помощник гендиректора порта Алик Абдулгамидов.

"Согласно данным Ассоциации морских торговых портов страны, Махачкалинский морской торговый порт по темпам прироста грузооборота сохраняет лидерство среди 14 российских портов Каспийского бассейна. По итогам работы за 10 месяцев 2019 года на долю дагестанских портовиков приходится более 62% от общего объема перевалки всех грузов на Каспии", - сказал Абдулгамидов.

По его словам, за январь-октябрь 2019 года дагестанские портовики перевалили около 3,8 млн тонн грузов, что более чем на 180% больше объемов за аналогичный период прошлого года. "В частности, в порту выгружено 3 млн 400 тыс. тонн нефти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевалка наливных грузов увеличилась более чем в два раза", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, сообщил он, в текущем году "наряду со значительным ростом перевалки нефти в порту зафиксирован также заметный рост импорта сухих грузов". "В частности, из Ирана в Дагестан уже перевезено более 100 тыс. тонн цемента. Показатели прошлого года по этому строительному материалу портовикам удалось перекрыть почти в 4 раза", - добавил Абдулгамидов.

Порт Махачкалы по итогам 2018 года стал лидером среди российских портов на Каспии по темпам роста грузооборота. В прошлом году здесь было зафиксировано почти двукратное увеличение грузооборота - перевалено около 2,5 млн т различных грузов, что составляет 51,5% от общего грузооборота всех российских портов Каспийского бассейна. Перевалка нефти в махачкалинском порту за 2018 год выросла в два раза и составила более 2 млн т.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминалы мощностью 1,3 млн т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год.