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Объем финансирования плана развития инфраструктуры увеличен до 7 трлн рублей

Также уточнены расходы субъектов России и объемы внебюджетных средств

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Объем финансирования комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года уточнен с 6,3 трлн рублей до 7 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.

"При принятии закона о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов параметры федерального бюджета на реализацию КПМИ были уточнены, - сказал он. - В сентябре 2018 года он утвержден в размере 6,35 трлн рублей, в том числе 3,1 трлн из бюджета и 3,26 трлн - из внебюджетных источников. План увеличился на 650 млрд рублей - сейчас на бюджеты всех уровней приходится 3,27 трлн рублей, на внебюджетные источники - 3,73 трлн".

По его словам, уточнены расходы субъектов Российской Федерации и объемы внебюджетных средств. Стоимость работ, которые должны быть проделаны в рамках плана, выросла после уточнения планов инвесторов, в первую очередь за счет роста предполагаемых инвестиций в проекты "Коммуникации между центрами экономического роста, "Железнодорожный транспорт и транзит" и "Северный морской путь".

Теги
РоссияАкимов, Максим Алексеевич
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