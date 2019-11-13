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Медведев проведет заседание комиссии по контролю за иностранными инвестициями

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании будут рассмотрены ходатайства иностранных инвесторов о предварительном согласовании сделок в отношении российских стратегических компаний, сферы деятельности которых связаны с авиаперевозками, портовыми услугами, машиностроением, разработкой месторождений полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также химической промышленностью и производством оборудования для нефтепереработки", - говорится в сообщении.

С основным докладом на мероприятии выступит руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. В заседании примут участие первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер - глава аппарата кабмина Константин Чуйченко, зампреды правительства Максим Акимов, Юрий Борисов, Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, а также федеральные министры.

Около 15 сделок

Как заявил во вторник журналистам Артемьев, всего на нынешнее заседание правкомиссии по иностранным инвестициям вынесено около 15 сделок с компаниями, представляющими разные страны. В частности, по его словам, будет рассмотрено ходатайство об увеличении финской компанией Fortum ("Фортум") доли в германской Uniper ("Юнипер"). Сделка требует согласования Москвы, так как обе компании владеют активами в России. При этом Артемьев не уточнил, к каким выводам пришло ведомство и какое решение примет правительственная комиссия.

Первый замглавы "Газпром нефти" Вадим Яковлев ранее сообщал, что на рассмотрение правкомиссии по иностранным инвестициям была направлена заявка, касающаяся планов создания этой компанией и англо-голландской Shell ("Шелл") до конца года совместного предприятия "Меретояханефтегаз".

О комиссии

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям была образована в апреле 2008 года. Ее основные задачи - согласование сделок, влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над российскими компаниями, имеющими стратегическое значение. За время своей работы комиссия рассмотрела свыше двух сотен обращений инвесторов, в подавляющем большинстве случаев - с положительным результатом.

Медведев неоднократно подчеркивал, что, несмотря на международную ситуацию, Москва по-прежнему открыта для сотрудничества с теми, кто готов продвигать свои проекты в России. На предыдущем заседании комиссии в июне текущего года глава правительства отметил, что российские активы "по-прежнему выглядят привлекательными для инвесторов, несмотря на всякие санкции". "Это показали и итоги работы нашей комиссии в прошлом году. Поступило на рассмотрение 85 заявок от иностранных инвесторов на сумму более 1 трлн рублей", - сказал премьер.

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