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СМИ: британский миллиардер Брэнсон может приобрести 25% авиакомпании "Победа"

В сентябре глава ФАС Игорь Артемьев не исключал возможность продать 25% плюс одну акцию "Победы", а на вырученные средства создать еще один лоукостер
Описание
© Алексей Копаев/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Британский предприниматель, миллиардер и владелец Virgin Group Ричард Брэнсон рассматривает возможность приобретения 25% авиакомпании "Победа". Об этом в среду сообщается на сайте проекта телеканала "Россия 24" "Вести.Экономика" со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, о конкретных действиях говорить рано, но "такие намерения не исключаются".

В сентябре глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев выражал мнение о возможности привлечь деньги инвесторов, продав 25% плюс одну акцию "Победы", и на вырученные средства создать еще один лоукостер.

Как сообщало в августе РБК, глава ФАС предложил правительству приватизировать авиакомпанию "Победа", входящую в группу "Аэрофлот", для развития внутрироссийских перевозок и поддержки конкуренции между перевозчиками на рынке. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху. Позднее замруководителя ФАС Александр Редько говорил, что "Победа" должна развивать сеть полетов по России или выйти из группы "Аэрофлот".

"Победа" - первый российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Проект запущен в сентябре 2014 году. Помимо "Победы", в группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора".

Теги
ВеликобританияРоссия
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