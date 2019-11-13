Путин: недобросовестная конкуренция все шире распространяется в мировой торговле

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. В мировой торговле все шире распространяется недобросовестная конкуренция, процветает протекционизм, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несомненно, сказалось на мировой экономике то, что в мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм. В таких условиях странам БРИКС приходится предпринимать серьезные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни, благосостояния граждан наших стран", - сказал Путин, выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС.

"Конечно, все мы знаем, что ситуация в глобальной экономике остается сложной. С начала 2018 года темпы ее роста непрерывно снижаются, и, по прогнозам Международного валютного фонда, в этом году упадут до самого низкого показателя за прошедшие 10 лет", - отметил российский лидер.