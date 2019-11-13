Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
БРИКС
Обновлено 

Путин: российским властям удалось удержать экономику от сползания в рецессию

Однако нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию, но нынешние темпы роста ВВП недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.

На эту тему

"В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии", - сказал Путин, выступая на церемонии закрытия делового форума БРИКС.

"Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений", - добавил президент.

Российская экономика в III квартале 2019 года, по предварительным оценкам Росстата, выросла на 1,7% в годовом выражении, а за 9 месяцев рост составил 1,1%. Это ниже оценки Минэкономразвития, которое заявляло об ускорении роста ВВП России в III квартале до 1,9% в годовом выражении после 0,5% и 0,9% в I и II кварталах соответственно. При этом рост за 9 месяцев министерство оценивало в 1,2%.

В Росстате пояснили, что на динамику ВВП в III квартале прежде всего повлияла динамика сельского хозяйства (рост на 5,1%), промышленности, включая добычу полезных ископаемых (рост на 2,9%), а также оптового товарооборота.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБРИКС
Реклама на ТАСС
БРИКС
Путин: недобросовестная конкуренция все шире распространяется в мировой торговле
Президент России отметил, что с начала 2018 года темпы роста экономики непрерывно снижаются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС