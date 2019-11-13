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Торговая война

WSJ: Китай не желает брать на себя обязательства по поставкам из США на $50 млрд

По данным издания, в консультациях между странами возникла заминка

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Китая в ходе торговых консультаций с американской стороной заявили, что не хотят брать на себя обязательства о приобретении ежегодно сельскохозяйственной продукции из США на сумму $50 млрд. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

По словам источников издания, в консультациях между США и Китаем из-за этого возникла заминка. Как констатируется в материале, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что власти Китая согласились каждый год покупать американскую свинину, соевые бобы и другую сельскохозяйственную продукцию на общую сумму $50 млрд. Как уточнили источники, Пекин полагает, что в соглашении не нужно указывать точную сумму, на которую китайская сторона будет закупать американских товаров.

По сведениям издания, власти Китая полагают, что сделка с указанием точной суммы будет казаться в большей степени выгодной Вашингтону, чем Пекину. Кроме того, ее отсутствие позволит властям КНР действовать более гибко. "Мы всегда можем прекратить покупки, если ситуация снова ухудшится", - приводит издание слова источника из числа официальных лиц КНР.

В публикации говорится, что стороны не достигли окончательных договоренностей о том, когда и на сколько США снизят пошлины на китайские товары. Пекин якобы не желает принимать предложения Вашингтона, касающиеся механизма, который должен обеспечивать соблюдение сторонами договоренностей в торговой сфере. Кроме того, китайские власти пока не готовы принимать меры в сфере защиты интеллектуальной собственности, на которых настаивает Вашингтон.

Трамп во вторник заявил, что США и Китай могут в ближайшее время заключить соглашение в рамках первого этапа урегулирования споров о торговле. Он также отметил, что Вашингтон готов значительно повысить пошлины на товары из КНР, если сторонам не удастся достичь договоренностей по торговле.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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