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БРИКС

Путин пригласил бизнесменов и чиновников стран БРИКС на ПМЭФ и ВЭФ в 2020 году

В следующем году ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 3-6 июня, ВЭФ - во Владивостоке 2-5 сентября

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей стран БРИКС принять участие в крупнейших международных экономических форумах в России в 2020 году - Петербургском и Восточном.

Выступая в четверг на церемонии закрытия Делового форума БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) российский лидер отметил, что к следующему после предстоящего в Бразилиа 14 ноября саммиту БРИКС - в Санкт-Петербурге в июле 2020 года - будет подготовлена обширная программа мероприятий, в том числе посвященных экономическому сотрудничеству.

"Пользуясь случаем, хотел бы пригласить принять в них участие официальных представителей и деловые круги государств - участников БРИКС", - сказал Путин. "Также приглашаем вас приехать на крупнейшие деловые форумы в России - Петербургский международный экономический форум <...> и Восточный экономический форум", - обратился президент РФ к участникам конференции.

Ранее сообщалось, что ПМЭФ-2020 пройдет в Петербурге 3-6 июня, ВЭФ-2020 - во Владивостоке 2-5 сентября.

По словам российского лидера, во время председательства России в БРИКС в 2020 г. в числе ключевых приоритетов будут вопросы дальнейшего развития торгово-инвестиционного взаимодействия стран "пятерки". В частности, Москва предложит своим партнерам по этому объединению провести работу по актуализации стратегии экономического партнерства БРИКС, принятой в 2015 году.

"Имело бы смысл подумать над тем, какие новые цели поставить перед нашей организацией и на каких действительно масштабных задачах сосредоточиться в нашей совместной деятельности в сфере торговли, финансов и инвестиций", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБразилияРоссияБРИКС
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