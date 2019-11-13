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БРИКС

Российские производители удобрений рассчитывают на отмену Индией пошлин на свою продукцию

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) рассчитывает на отмену Индией пошлины в размере 5% на удобрения из России. Об этом ТАСС сообщил в среду президент РАПУ Андрей Гурьев, являющийся также гендиректором крупного производителя и экспортера российских минеральных удобрений "Фосагро".

"Фосагро" как давний партнер Индии готова нарастить объемы и ассортимент чистых фосфорных удобрений, чтобы индийский народ ел здоровую пищу. Уверен, что этому будет способствовать отмена пошлины в размере 5% применительно к российским удобрениям", - сказал Гурьев.

Он также напомнил, что аналогичную меру в 2014 году приняли власти другого участника объединения БРИКС, Бразилии, что позволило увеличить объемы поставок продукции компании на рынок этой страны на 90% до 1,2 млн тонн в 2018 году.

Ранее в среду Гурьев в качестве представителя РАПУ принял участие во встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Теги
ИндияРоссияБРИКС
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