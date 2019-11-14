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Средний "заем до зарплаты" вырос почти на 10%

В III квартале его размер, по данным Национального бюро кредитных историй, составил 8,1 тыс. рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Средний размер "займа до зарплаты" (до 30 тыс. рублей и сроком до 30 дней) в российских микрофинансовых организациях в III квартале 2019 г. вырос на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8,1 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, по данным бюро, отмечается сокращение на 12,6% количества выданных кредитов в самом массовом сегменте рынка - займов до 10 тыс. рублей.

"Рост среднего размера микрозайма стал следствием сокращения выдачи самых небольших микрозаймов на сумму до 10 тысяч рублей, - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - При этом причиной снижения выданных микрозаймов в самом массовом сегменте "займов до зарплаты" стали оптимизация бизнес-процессов микрофинансовых организаций и регуляторные действия Банка России".

Самый существенный рост среднего микрозайма в бюро зафиксировали среди заемщиков от 25 до 29 лет: показатель увеличился на 12%, до 8 тыс. руб. Самая скромная динамика отмечается в сегменте заемщиков старше 65 лет, где рост равняется 6% (до 7,1 тыс. руб.)

Наибольший рост среднего размера микрозайма среди 30 регионов - лидеров по объемам данного вида розничного кредитования продемонстрировали Саратовская (+27%), Ростовская (+23%) и Омская (+20,5%) области. Снижение зафиксировано в Нижегородской (-1%) и Архангельской (-0,4%) областях.

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