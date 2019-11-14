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БРИКС

Банк БРИКС откроет региональное представительство в России в 2020 году

Перед этим офис Нового банка развития должен открыться в Бразилии

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Евразийский региональный центр Нового банка развития (Банк БРИКС - НБР) начнет работу в Москве в 2020 году. Соответствующее соглашение между Правительством РФ и финансовым учреждением подписали в среду на полях Бизнес-форума БРИКС глава НБР Кундапур Каматх и замминистра финансов России Сергей Сторчак.

Ранее вице-президент НБР от России Владимир Казбеков сообщал ТАСС, что российский региональный офис НБР должен начать работу в Москве не позже января 2020 года. Перед этим офис НБР должен открыться в Бразилии, где в настоящее время проходит саммит лидеров стран БРИКС.

НБР был учрежден на VI саммите объединения БРИКС, в которое помимо России входят также Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, состоявшемся в 2014 году в бразильской Форталезе. Его главными целями были заявлены наращивание взаимных инвестиций и финансирование проектов в областях инфраструктуры и устойчивого развития. Штаб-квартира НБР находится в Шанхае.

С 2016 года, когда банк начал свою операционную деятельность, было одобрено 42 проекта на общую сумму около $11,6 млрд. В утвержденной банком стратегии развития на 2017-2021 годы указывается, что общий объем одобренных советом директоров НБР кредитов к 2021 году может составить от $32 млрд до $44 млрд.

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